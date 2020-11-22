Пике может пропустить из-за травмы до шести месяцев

Защитник «Барселоны» Жерар Пике получил травму колена в матче 10-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (0:1). Защитник покинул поле со слезами на глазах, сообщает Sport.es.

Серьезность травмы станет ясна после углубленного обследования, которое будет проведено в ближайшее время. В случае необходимости хирургического вмешательства сроки восстановления 33-летнего защитника могут составить от четырех до шести месяцев. Без операции футболист может пропустить около двух месяцев.

Пике в нынешнем сезоне провел 10 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.