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Пике может покинуть каталонский клуб по собственному желанию

16:57
Жерар Пике. Фото ФК «Барселона».
Жерар Пике. Фото ФК «Барселона».
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике сможет покинуть каталонский клуб по собственному желанию, сообщает Goal. Соответствующий пункт прописан в новом контракте футболиста.

На прошлой неделе Пике продлил контракт с «Барселоной». Новое соглашение 33-летнего защитника с каталонским клубом рассчитан до июня 2024 года.

По окончании сезона-2020/21, а также по завершении последующих сезонов Пике может покинуть «Барселону» по собственному желанию. Но, по условиям контракта, испанец должен будет либо завершить карьеру, либо продолжить ее за пределами Европы.

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