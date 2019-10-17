Пике и Дембеле присоединятся к завтрашней забастовке в Каталонии

Защитник «Барселоны»? Жерар Пике и нападающий Усман Дембеле поддержали общую забастовку, которая состоится завтра в Каталонии. В связи с этим они перенесли свою тренировку.

Как информирует AS, ранее планировалось, что игроки будут тренироваться по индивидуальной программе в пятницу. Однако футболисты решили отменить занятие, выразив солидарность с завтрашней забастовкой.

В Каталонии продолжаются акции протеста в связи с тем, что ряд лидеров движения за независимость региона получили тюремные сроки. Из-за этого, как сообщалось ранее, может быть перенесен матч «Барселона» — «Реал».

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