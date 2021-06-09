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Пике готов пойти на снижение зарплаты в «Барселоне»

17:09
Жерар Пике. Фото ФК «Барселона».
Жерар Пике. Фото ФК «Барселона».
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике встретился с президентом клуба Жоаном Лапортой. Менеджер хотел узнать мнение футболиста по поводу концовки сезона, которая сложилась для «Барселоны» неудачно, сообщает AS.

Кроме того, в ходе этой встречи Пике и Лапорта обсудили будущее футболиста. Испанец выразил готовность пойти на снижение зарплаты, чтобы помочь клубу справиться с тяжелой финансовой ситуацией.

Cрок действующего контракта Пике с «Барсой» истекает в 2024 году. 34-летний защитник может переподписать соглашение так, чтобы его зарплата зависела от количества проведенных матчей.

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