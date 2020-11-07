Пике готов помочь в финансировании реконструкции «Камп Ноу»
Защитник «Барселоны» Жерар Пике готов оказать помощь в финансировании реконструкции домашнего стадиона «сине-гранатовых», сообщает Marca.
По информации источника, 33-летний футболист предложил себя в роли посредника между клубом и другими компаниями, желающими финансировать ремонт «Камп Ноу».
Сообщается, что бюджет проекта вырос с 600 до 725 миллионов евро.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.