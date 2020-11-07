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Пике готов помочь в финансировании реконструкции «Камп Ноу»

10:37
Жерар Пике. Фото Instagram
Жерар Пике. Фото Instagram
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике готов оказать помощь в финансировании реконструкции домашнего стадиона «сине-гранатовых», сообщает Marca.

По информации источника, 33-летний футболист предложил себя в роли посредника между клубом и другими компаниями, желающими финансировать ремонт «Камп Ноу».

Сообщается, что бюджет проекта вырос с 600 до 725 миллионов евро.

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