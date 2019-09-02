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Пике — фаворит фанатов на пост президента «Барселоны»

04:24
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике является фаворитов болельщиков на пост президента клуба, сообщает AS. Полномочия Хосепа Марии Бартомеу истекут в 2021 году.

В команду Пике могут войти Карлес Пуйоль и Хави, которого видят в роли главного тренера каталонцев. На данный момент Пике набирается управленческого опыта в других клубах, где старается прививать философию «Барселоны».

Напомним, Пике является владельцем двух клубов — «Андорры» и «Химнастик Манресы».

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