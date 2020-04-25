Песня Шакиры «Waka Waka» покорила TikTok: врачи и полицейские по всему миру записали видео

Популярная колумбийская певица Шакира опубликовала новое видео в своем Instagram. Супруга защитника «Барселоны» Жерара Пике поблагодарила мединских работников и полицейских, которые записывают видео под ее песню «Waka Waka».

«Это невероятное видео, и я так горжусь что моя песня, может быть настолько воодушевляющей в такие трудные времена. Спасибо героям за все, что вы делаете!» — подписала видео Шакира.

«Waka Waka» является официальным гимном чемпионата мира-2010 в Африке. Клип этой песни на Youtube посмотрели почти 2,5 миллиарда человек.