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Песня Шакиры «Waka Waka» покорила TikTok: врачи и полицейские по всему миру записали видео

19:30
Шакира. Фото Reuters
Шакира. Фото Reuters
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Популярная колумбийская певица Шакира опубликовала новое видео в своем Instagram. Супруга защитника «Барселоны» Жерара Пике поблагодарила мединских работников и полицейских, которые записывают видео под ее песню «Waka Waka».

«Это невероятное видео, и я так горжусь что моя песня, может быть настолько воодушевляющей в такие трудные времена. Спасибо героям за все, что вы делаете!» — подписала видео Шакира.

«Waka Waka» является официальным гимном чемпионата мира-2010 в Африке. Клип этой песни на Youtube посмотрели почти 2,5 миллиарда человек.

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