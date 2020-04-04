Первый вице-президент «Барселоны» заражен коронавирусом

Первый вице-президент «Барселоны» Жорди Кардонер сдал положительный тест на коронавирус, сообщает El Mundo Deportivo. Он стал третьим человеком из каталонского клуба, который заразился этой инфекцией. Ранее положительные тесты сдали врачи Рамон Каналь и Хосеп Антони Гутьеррес.

В сообщении говорится, что состояние всех заболевших в «Барселоне» удовлетворительное, они идут на поправку. Кардонер выполнял свою работу посредством видеосвязи уже будучи зараженным.

Отметим, что среди игроков «Барселоны» зараженных выявлено не было.