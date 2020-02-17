Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Первый канал покажет мартовское класико «Реал» — «Барселона» в прямом эфире

20:20
«Реал» — «Барселона». Фото AFP
«Реал» — «Барселона». Фото AFP
Теги:

Первый канал проведет трансляцию в прямом эфире матча 26-го тура чемпионата Испании, в котором сыграют «Реал» и «Барселона». Игра пройдет в Мадриде, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Матч состоится 1 марта. Начало — 23.00 (мск).

Команды лидируют в турнирной таблице примеры. После 24-х туров у «Реала» набрано 53 очка, у «Барселоны» — 52.

В первом круге мадридцы и каталонцы сыграли вничью — 0:0.

Реал — Барселона

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир