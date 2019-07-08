"Первый день в новом офисе". Фото Азара на фоне эмблемы "Реала"

Нападающий "Реала" Эден Азар опубликовал новую фотографию в Instagram. 28-летний бельгиец сделал снимок на фоне эмблемы мадридского клуба.

"Первый день в новом офисе!" – подписал фото Азар.

7 июня, "Реал" объявил о переходе Азара из "Челси". Нападающий выступал за лондонскую команду с 2012 года. За этот период нападающий провел 352 матча, забил 110 голов и отдал 92 результативные передачи. В составе "синих" бельгиец стал двукратным чемпионом Англии, двукратным победителем Лиги Европы, а также обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги. В сезоне-2014/15 Азар был признан лучшим игроком АПЛ.

"Реал" объявил о переходе Азара