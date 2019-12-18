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Перформанс болельщиков «Барселоны» перед матчем с «Реалом»

22:44
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Болельщики «Барселоны» устроили перформанс перед перенесенным матчем 10-го тура чемпионата Испании против «Реала». Трибуны окрасились в традиционные сине-гранатовые цвета клуба, а также цвета флага Каталонии.

Матч начался в 22.00 по московскому времени. Ранее эта игра была перенесена из-за акций протеста в регионе.

Барселона — Реал

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