Перформанс болельщиков «Барселоны» перед матчем с «Реалом»
22:44
Болельщики «Барселоны» устроили перформанс перед перенесенным матчем 10-го тура чемпионата Испании против «Реала». Трибуны окрасились в традиционные сине-гранатовые цвета клуба, а также цвета флага Каталонии.
Перформанс сине-гранатовых ?? ? #Барселона #РеалМадрид pic.twitter.com/kh0tezT1Gy— СЭ Футбол (@se_football) December 18, 2019
Матч начался в 22.00 по московскому времени. Ранее эта игра была перенесена из-за акций протеста в регионе.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...