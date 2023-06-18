Перес рассказал, будут ли в «Реале» подписания этим летом

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал, что думает о трансферах клуба после подписания нападающего «Эспаньола» Хоселу.

— Подписание Хоселу закрыто?

— Да, он приедет на следующей неделе.

— Будут ли еще подписания?

— Нет, — цитирует Переса Madrid Xtra.

33-летний футболист будет играть в команде на протяжении следующего сезона. «Эспаньол» получит за это 500 тысяч евро.

«Реал» по итогам сезона-2022/23 занял второе место в турнирной таблице ла лиги.