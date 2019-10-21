Перес провел переговоры с Моуринью по поводу возвращения в «Реал»

Бывший тренер «Реала» Жозе Моуринью может вновь возглавить команду, сообщает El Churingito.

Сообщается, что нынешний главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан под угрозой отставки. Перес связался с Моуринью и поинтересовался, согласится ли он вернуться в команду. Указано, что президент и тренер сохранили хорошие отношения.

Жозе Моуринью остался без работы после увольнения из «Манчестер Юнайтед». «Реал» ранее уступил «Мальорке» (0:1) в чемпионате Испании. Команда занимает второе место, имея в активе 18 очков в девяти матчах.

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