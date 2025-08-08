Перес пригласил Модрича работать тренером в «Реале»

Президент «Реала» Флорентино Перес встретился с бывшим игроком клуба Лукой Модричем и предложил ему в будущем работать тренером, сообщает Defensa Central.

По данным источника, Перес отметил, что для «Реала» будет честью, если хорват начнет тренерскую карьеру в молодежной академии клуба. Ранее там работали другие бывшие игроки мадридцев: Рауль Гонсалес, Гути, Зинедин Зидан, Альваро Арбелоа и нынешний главный тренер основной команды Хаби Алонсо.

14 июля 39-летний Модрич подписал контракт с «Миланом» до 30 июня 2026 года с возможностью продления еще на год.

Модрич играл за «Реал» с 2012 года. Он покинул команду после завершения клубного чемпионата мира. В сезоне-2024/25 полузащитник в 62 матчах во всех турнирах забил 4 гола и сделал 9 результативных передач.

Ранее футболист также защищал цвета «Тоттенхэма» и «Динамо» из Загреба. Он является четырехкратным чемпионом Испании, трехкратным победителем чемпионата Хорватии и шестикратным победителем Лиги чемпионов.