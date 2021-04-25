Перес планирует подать в суд на УЕФА после провала Суперлиги

Президент «Реала» Флорентино Перес хочет подать в суд на УЕФА после того, как провалилась Суперлига, сообщает Corriere della Sera.

Несмотря на то, что большинство клубов отказались от участия в новом турнире, в качестве юридического лица Суперлига продолжает свое существование. Перес считает, что действия УЕФА нарушают антимонопольное законодательство, поэтому он намерен подать на организацию в суд. Он считает, что УЕФА не может выступать в качестве организатора и регулятора всех европейских соревнований.

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из Суперлиги вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».