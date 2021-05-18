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Перес не планирует увольнять Зидана, решение об уходе может принять только сам тренер

16:28
Зинедин Зидан. Фото AFP
Зинедин Зидан. Фото AFP
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Президент «Реала» Флорентино Перес не планирует увольнять главного тренера команды Зинедина Зидана. Решение об уходе может принять сам специалист, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

«Реал» работает над приглашением нового тренера на тот случай, если Зидан официально решит уйти.

Приоритетным вариантом для мадридского клуба называется бывший тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Итальянец ждет предложения мадридцев. Также фигурирует имя Рауля.

На прошлой неделе Аллегри встречался с представителями испанцев и согласился в случае необходимости взяться за работу. Он находится в прямом контакте с «Реалом» с марта, мадридский клуб — его приоритет, несмотря на интерес от итальянских команд.

«Реал» находится на 2-й строчке за тур до окончания чемпионата Испании, отставая на два очка от «Атлетико».

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