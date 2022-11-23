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Сегодня, 13:28

Перес лично заинтересован в трансфере Беллингема в «Реал»

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент «Реала» Флорентино Перес лично продвигает идею трансфера полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, сообщает Marca.

По информации издания, Перес очень хотел бы видеть в «Реале» Беллингема, так как считает англичанина недостающей частью пазла в полузащите сливочных, в которой может освободиться еще одно место после возможного ухода Тони Крооса в конце сезона на правах свободного агента.

Стоимость английского футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 100 миллионов евро.

19-летний хавбек был вызван в сборную Англии на чемпионат мира-2022. В первом матче англичан против Ирана (6:2) он отличился забитым голом. В следующем матче команда Гарета Саутгейта встретится с США 25 ноября (22.00 мск).

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⚽ Футбол. ЧМ
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32%

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Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
Джуд Беллингем
Флорентино Перес
0
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«Реал» рассматривает Тилеманса в качестве альтернативы Беллингему
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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31.12 00:00
Атлетико – Эльче
 - : -
31.12 00:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 00:00
Бетис – Атлетик
 - : -
31.12 00:00
Кадис – Альмерия
 - : -
31.12 00:00
Сельта – Севилья
 - : -
31.12 00:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
31.12 00:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
31.12 00:00
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 00:00
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 00:00
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 8
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
П
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Роберт Левандовски

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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

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И К Ж
Херман Пеццела

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Бетис

 12 2 2
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