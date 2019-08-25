Перепасовка пятками и супергол Гризманна в матче с «Бетисом». Видео

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн забил гол на 50-й минуте матча 2-го тура чемпионата Испании против «Бетиса».

Полузащитник каталонцев Серхи Роберто, находясь в семи метрах от штрафной площади «Бетиса», пяткой отдал пас на 28-летнего француза, который в касание вернул мяч таким же приемом. Роберто нашел возможность вернуть мяч нападающему, который точным ударом пробил в левый нижний угол ворот соперника.

Отметим, что Гризманн сравнял счет на 41-й минуте матча.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Барселона» — «Бетис».

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