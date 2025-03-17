Перенесенный матч «Барселона» — «Осасуна» состоится 27 марта

Перенесенный матч 27-го тура ла лиги «Барселона» — «Осасуна» пройдет 27 марта, сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Изначально игра должна была состояться 8 марта, но ее перенесли из-за смерти члена медицинского штаба каталонцев Карлеса Миньярро Гарсии.

«Барселона», имея один матч в запасе, лидирует в таблице ла лиги — 60 очков. «Реал» (60 очков) занимает вторую строчку.