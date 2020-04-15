Переход Ляказетта в «Атлетико» зависит от Диегу Косты

«Атлетико» рассматривает нападающего «Арсенала» Александра Ляказетта в качестве одной из трансферных целей, сообщает AS.

По информации источника, переход 28-летнего француза в мадридский клуб зависит от того, покинет ли «матрасников» Диегу Коста. Сообщается, что в случае продажи испанца «Атлетико» сосредоточится на переговорах по Ляказетту.

В сезоне-2019/20 на счету Ляказетта 9 голов и 3 результативных передачи в 26 матчах за «Арсенал». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 48 миллионов евро.