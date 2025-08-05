Переход Эндрика в «Реал Сосьедад» сорвался
«Реал Сосьедад» почти договорился с «Реалом» по аренде нападающего Эндрика, но сделка сорвалась из-за травмы игрока, сообщил в соцсети X журналист Аранча Родригес.
По информации источника, теперь 19-летний бразилец останется в мадридском клубе, с которым у него контракт до 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
В июле Эндрик получил повреждение и выбыл на срок от двух до двух с половиной месяцев.
В сезоне-2024/25 Эндрик сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 1 голевую передачу.
Новости