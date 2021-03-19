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Переговоры «Реала» по новому контракту с Васкесом провалились

12:35
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Переговоры «Реала» по новому контракту с нападающим Лукасом Васкесом провалились, сообщает Marca.

По информации источника, генеральный директор «Королевского клуба» провел встречу с 29-летним футболистом, но переговоры завершились неудачно. Сообщается, что Васкес намерен покинуть клуб в июне по истечении контракта.

В сезоне-2020/21 Васкес провел 30 матчей за «Реал», на его счету 2 гола и 7 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2021 года.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/en/football/real-madrid/2021/03/18/605325ef268e3e49638b4594.html

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