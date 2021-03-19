Переговоры «Реала» по новому контракту с Васкесом провалились
12:35
Переговоры «Реала» по новому контракту с нападающим Лукасом Васкесом провалились, сообщает Marca.
По информации источника, генеральный директор «Королевского клуба» провел встречу с 29-летним футболистом, но переговоры завершились неудачно. Сообщается, что Васкес намерен покинуть клуб в июне по истечении контракта.
В сезоне-2020/21 Васкес провел 30 матчей за «Реал», на его счету 2 гола и 7 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2021 года.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/en/football/real-madrid/2021/03/18/605325ef268e3e49638b4594.html
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...