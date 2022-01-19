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Сегодня, 18:06

Переговоры «Барселоны» с Кристенсеном находятся в продвинутой стадии

Иван Шитик
Корреспондент

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен может перейти в «Барселону». Переговоры между 25-летним датчанином и каталонским клубом находятся в продвинутой стадии, сообщает Sport.es.

Достичь окончательной договоренности с Кристенсеном сине-гранатовые хотят уже в ближайшее время. Летом 2022 года он может стать свободным агентом.

В этом сезоне центральный защитник провел 19 матчей за «Челси» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Андреас Кристенсен
ФК Барселона
ФК Челси
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2
 Севилья 20 13 5 2 31-13 44
3
 Бетис 21 11 4 6 37-24 37
4
 Атлетико 20 9 6 5 33-24 33
5
 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
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 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
7
 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
8
 Вильярреал 21 7 8 6 33-23 29
9
 Атлетик 21 6 10 5 20-17 28
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 Валенсия 20 7 7 6 32-32 28
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Валенсия – Севилья
 - : -
20.01 21:00
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