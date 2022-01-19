Переговоры «Барселоны» с Кристенсеном находятся в продвинутой стадии

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен может перейти в «Барселону». Переговоры между 25-летним датчанином и каталонским клубом находятся в продвинутой стадии, сообщает Sport.es.

Достичь окончательной договоренности с Кристенсеном сине-гранатовые хотят уже в ближайшее время. Летом 2022 года он может стать свободным агентом.

В этом сезоне центральный защитник провел 19 матчей за «Челси» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.