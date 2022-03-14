Переговоры «Барселоны» с Гави и Араухо по поводу продления контрактов приостановлены

У «Барселоны» трудности с заключением новых контрактов с Гави и Рональдом Араухо.

По информации Mundo Deportivo, стороны не только не близки к продлению соглашений, но и вовсе зашли в тупик в ходе переговоров. При этом подчеркивается, что и для обоих футболистов именно продолжение выступлений за каталонский клуб является приоритетом, несмотря на интерес со стороны других команд.

Как сообщает источник, одним из факторов, повлиявших на ход переговоров, стала необходимость сосредоточиться на важных матчах на текущего сезона.

17-летний Гави сыграл за «Барселону» 23 матча в ла лиге, забил два гола и отдал пять результативных передач.

23-летний Араухо провел за клуб 21 матч в чемпионате Испании и забил три гола.