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10 мая, 22:10

Перед матчем «Барселона» — «Реал» минутой молчания почтили память отца Флика

Руслан Минаев

На стадионе «Камп Ноу» почтили память отца главного тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика, который умер в воскресенье, 10 мая.

Церемония состоялась перед стартовым свистком матча с «Реалом» в 35-м туре чемпионата Испании.

&laquo;Барселона&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo;: онлайн-трансляция матча Ла&nbsp;лиги 10&nbsp;мая.«Барселона» — «Реал»: онлайн-трансляция матча Ла лиги

Сине-гранатовые с 88 очками занимают первое место в турнирной таблице Ла лиги. «Сливочные» с 77 очками располагаются на второй строчке. «Барселона» оформит чемпионство, если не проиграет «Реалу».

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ФК Барселона
ФК Реал
Ханс Флик
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алавес 1 1 0 0 3-0 3
2
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
3
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
5
 Малага 0 0 0 0 0-0 0
6
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
7
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
8
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
9
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
10
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
11
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
14
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
15
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
16
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
17
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
18
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
19
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
20
 Хетафе 1 0 0 1 0-3 0
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38 тур
15.08 20:30 Алавес – Хетафе 3 : 0
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 22:30 Сельта – Осасуна - : -
17.08 22:00 Депортиво – Эльче - : -
19.08 22:00 Атлетико – Малага - : -
25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
27.08 22:00 Барселона – Атлетик - : -
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ЖК
Г
Мариано Диас
Мариано Диас

Алавес

 1
Микель Родригес
Микель Родригес

Алавес

 1
Науэль Теналья
Науэль Теналья

Алавес

 1
П
Мариано Диас
Мариано Диас

Алавес

 2
И К Ж
Кико Фемения
Кико Фемения

Хетафе

 1 1 0
Антонио Бланко
Антонио Бланко

Алавес

 1 0 1
Джене Даконам
Джене Даконам

Хетафе

 1 0 1
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