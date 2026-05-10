Перед матчем «Барселона» — «Реал» минутой молчания почтили память отца Флика

На стадионе «Камп Ноу» почтили память отца главного тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика, который умер в воскресенье, 10 мая.

Церемония состоялась перед стартовым свистком матча с «Реалом» в 35-м туре чемпионата Испании.

Сине-гранатовые с 88 очками занимают первое место в турнирной таблице Ла лиги. «Сливочные» с 77 очками располагаются на второй строчке. «Барселона» оформит чемпионство, если не проиграет «Реалу».

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