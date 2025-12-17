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Тренер «Гвадалахары» Марти: «Нам не хватило энергии, чтобы забить «Барселоне»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Гвадалахары» Пере Марти прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:2) в матче 1/16 финала Кубка Испании.

«Мы достойно играли, но это не приносит денег. Ни я, ни игроки не любим проигрывать. Мы провели очень серьезный матч, но нам не хватило энергии, чтобы забить «Барселоне». С одной стороны, я рад, потому что это придает нам энергии, а с другой — я опустошен.

Поддержка болельщиков была замечательной, у меня мурашки по коже от того, как сильно они поддерживали команду. Был момент, когда мы действительно смогли оказать давление на «Барселону». Хотелось бы, чтобы так было каждую неделю», — цитирует AS Марти.

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Футбол
ФК Барселона
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