Пепе обошел Ямаля и Мбаппе в голосовании за лучшего игрока месяца в ла лиге

Нападающий «Вильярреала» Николя Пепе был признан лучшим игроком августа в чемпионате Испании.

30-летний ивуариец помог своей команде одержать две победы и один раз сыграть вничью. Он забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

19-й номер «Вильярреала» впервые в карьере выиграл эту награду. В голосовании он опередил Ламина Ямала («Барселона»), Килиана Мбаппе («Реал Мадрид»), Пере Миллу («Эспаньол») и Нико Уильямса («Атлетик»).