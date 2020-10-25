Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал поражение от «Реала» в матче 7-го тура ла лиги (1:3).

«На поле мы увидели равный футбол. Особенно, если говорить о событиях первого тайма. Во втором у нас было лишь два опасных момента, но «Барселона» действовала по ситуации. И тут пенальти, который предопределил победу «Реала». Вообще, в сторону соперников мадридцев часто принимают спорные решения», — цитирует Бускетса Marca.

После семи туров «Реал» находится на первом месте (6 матчей, 13 очков), «Барселона» — на 12-м (5 матчей, 7 очков).