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Сегодня, 05:30

Пеллегрини прокомментировал победу «Бетиса» в Кубке Испании

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Мануэль Пеллегрини.
Фото ФК Бетис

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини поделился впечатлениями от победы в финале Кубка Испании над «Валенсией» (1:1, 5:4 — пен.).

«Победа была заслуженной. Мы несколько раз попали в штангу, но команда не отчаивалась. Мы дошли до пенальти и выиграли. Я рад за команду, тренера по физподготовке и, прежде всего, за болельщиков «Бетиса». Как только мы вышли из отеля, мы поняли, что проиграть эту игру будет трудно. Мы не могли их подвести.

Мне посчастливилось выиграть титулы почти во всех странах, в которых я работал. Чили, Эквадор, Аргентина, Испания, Англия... Сделать это в таком турнире и в такой обстановке очень ценно. Надо наслаждаться победой, но в понедельник уже нужно приступать к работе. Осталось пять игр в чемпионате, и мы хотим продолжать выигрывать. У нас есть Кубок Испании, мы прошли квалификацию в Лигу Европы, и во вторник мы будем думать о том, что у нас осталось», — приводит слова Пеллегрини Marca.

Для «Бетиса» это третья победа в Кубке Испании. Также севильцы дважды проиграли в финале. «Бетис» взял трофей впервые за 17 лет — последний раз команда выигрывала Кубок Испании в сезоне-2004/05.

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1.35

Обе забьют - да

16%

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Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
ФК Бетис
ФК Валенсия
Мануэль Пеллегрини
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40-летний Хоакин выиграл второй Кубок Испании с «Бетисом» спустя 17 лет
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Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 33 24 6 3 69-29 78
2
 Барселона 32 18 9 5 61-32 63
3
 Севилья 33 17 12 4 49-27 63
4
 Атлетико 33 18 7 8 59-39 61
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 33 15 10 8 32-31 55
7
 Вильярреал 33 14 10 9 53-31 52
8
 Атлетик 33 12 12 9 39-34 48
9
 Осасуна 33 12 8 13 34-44 44
10
 Валенсия 33 10 12 11 44-48 42
11
 Сельта 33 10 9 14 36-37 39
12
 Эспаньол 33 10 9 14 37-45 39
13
 Эльче 33 10 8 15 36-44 38
14
 Р. Вальекано 32 10 7 15 33-38 37
15
 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
16
 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
17
 Кадис 33 6 13 14 29-46 31
18
 Гранада 33 6 12 15 36-56 30
19
 Алавес 33 6 7 20 26-55 25
20
 Леванте 33 5 10 18 41-65 25
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
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