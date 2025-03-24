Пеллегрини признан лучшим тренером марта в ла лиге
Возглавляющий «Бетис» Мануэль Пеллегрини признан лучшим тренером чемпионата Испании в марте, сообщает пресс-служба лиги.
71-летний чилиец опередил Ханс-Дитера Флика («Барселона») и Клаудио Хиральдеса («Сельта»).
«Бетис» в марте одержал три победы в трех матчах. Севильцы набрали 44 очка после 28 туров и занимают 6-е место в таблице ла лиги.
Новости