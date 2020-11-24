Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини подвел итоги матча 10-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (0:4).

«С таким большим количеством голов очень трудно быть конкурентоспособной командой, мы должны винить только себя. Может быть, мы хотим быть слишком агрессивной командой, нам надо пересмотреть это.

Невозможно пропускать столько голов. В первом голе нам не повезло, но затем у них были возможности для реализации», — приводит слова Пеллегрини Marca.