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Пеллегрини — о разгроме от «Атлетика»: «С таким количеством голов трудно быть конкурентоспособной командой»

06:22
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Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини подвел итоги матча 10-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (0:4).

«С таким большим количеством голов очень трудно быть конкурентоспособной командой, мы должны винить только себя. Может быть, мы хотим быть слишком агрессивной командой, нам надо пересмотреть это.

Невозможно пропускать столько голов. В первом голе нам не повезло, но затем у них были возможности для реализации», — приводит слова Пеллегрини Marca.

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