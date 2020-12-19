Пеле поздравил Месси с повторением своего рекорда

Знаменитый бразильский футболист Пеле в своем Instagram поздравил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с повторением своего рекорда.

Аргентинец отличился в матче 14-го тура чемпионата Испании против «Валенсии». Для 33-летнего форварда это 643-й гол за каталонцев во всех соревнованиях. Он сравнялся с рекордным показателем Пеле, который забил столько же голов за один клуб — «Сантос».

— Когда твое сердце переполнено любовью, трудно изменить свой путь, — написал Пеле в Instagram. -Как и ты, я знаю, что значит любить носить каждый день одну и ту же футболку. Как и ты, я знаю, что нет ничего лучше, чем место, в котором мы чувствуем себя как дома.

Поздравляю тебя с историческим рекордом, Лионель. Но прежде всего, поздравляю тебя с впечатляющей карьерой в «Барселоне». Такие истории, как у нас, — когда мы преданы одному клубу так долго, — к сожалению, будут случаться все реже и реже. Я восхищаюсь тобой, Лионель.