Педро оплатил 3 тысячи лицевых щитков для врачей

Форвард «Челси» Педро пожертвовал средства для борьбы с коронавирусом, сообщает Cadena Ser.

Испанский футболист оплатил 3 тысячи защитных лицевых щитков для врачей.

— Иногда кажется, что ситуация неконтролируема, потому что нет средств, нет ресурсов, — приводит слова Педро Cadena Ser. — Будем надеяться, что вскоре ситуация нормализуется, и мы сможем получать хорошие новости.

Спасибо всем за работу. Надеюсь, мы сможем остановить этот вирус.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.