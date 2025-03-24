Педри: «Надеюсь, однажды получу «Золотой мяч», но я предпочитаю требл»

Полузащитник «Барселоны» Педри ответил на вопрос о желании однажды стать обладателем «Золотого мяча».

22-летний хавбек ответил на вопросы на презентации книги «Педри и легенда о золотых бутсах».

«Золотой мяч? Надеюсь, это попадет в название следующей книги обо мне. Это сложно, но мечтать можно обо всем. Надеюсь, однажды получу «Золотой мяч», но я предпочитаю требл. Когда вы достигаете командных целей, тогда проще ставить перед собой индивидуальные», — приводит слова Педри AS.

В текущем сезоне Педри провел 42 матча во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал 7 результативных передач.