24 марта, 20:49

Педри: «Надеюсь, однажды получу «Золотой мяч», но я предпочитаю требл»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «Барселоны» Педри ответил на вопрос о желании однажды стать обладателем «Золотого мяча».

22-летний хавбек ответил на вопросы на презентации книги «Педри и легенда о золотых бутсах».

«Золотой мяч? Надеюсь, это попадет в название следующей книги обо мне. Это сложно, но мечтать можно обо всем. Надеюсь, однажды получу «Золотой мяч», но я предпочитаю требл. Когда вы достигаете командных целей, тогда проще ставить перед собой индивидуальные», — приводит слова Педри AS.

В текущем сезоне Педри провел 42 матча во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал 7 результативных передач.

  • инок

    Педри, настоящее олицетворение футбола Барсы. Педри сейчас лучший в Барселоне, если судить не только по гол+пас. Конечно, многое решает титулы, особенно ЛЧ.

    24.03.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Барселона 7 6 1 0 21-5 19
    2
    		 Реал 7 6 0 1 16-8 18
    3
    		 Вильярреал 7 5 1 1 13-5 16
    4
    		 Эльче 7 3 4 0 10-6 13
    5
    		 Атлетик 8 4 1 3 9-9 13
    6
    		 Эспаньол 7 3 3 1 10-9 12
    7
    		 Бетис 7 3 3 1 11-7 12
    8
    		 Атлетико 7 3 3 1 14-9 12
    9
    		 Хетафе 8 3 2 3 9-11 11
    10
    		 Севилья 7 3 1 3 11-10 10
    11
    		 Осасуна 8 3 1 4 7-8 10
    12
    		 Алавес 7 2 2 3 6-7 8
    13
    		 Валенсия 8 2 2 4 10-14 8
    14
    		 Леванте 8 2 2 4 13-14 8
    15
    		 Овьедо 8 2 0 6 4-14 6
    16
    		 Жирона 8 1 3 4 5-17 6
    17
    		 Р. Сосьедад 7 1 2 4 7-11 5
    18
    		 Сельта 7 0 5 2 6-9 5
    19
    		 Р. Вальекано 7 1 2 4 7-10 5
    20
    		 Мальорка 8 1 2 5 7-13 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    3.10 22:00
    Осасуна – Хетафе
    		 2 : 1
    4.10 15:00
    Овьедо – Леванте
    		 0 : 2
    4.10 17:15
    Жирона – Валенсия
    		 2 : 1
    4.10 19:30
    Атлетик – Мальорка
    		 2 : 1
    4.10 22:00
    Реал – Вильярреал
    		 - : -
    5.10 15:00
    Алавес – Эльче
    		 - : -
    5.10 17:15
    Севилья – Барселона
    		 - : -
    5.10 19:30
    Эспаньол – Бетис
    		 - : -
    5.10 19:30
    Р. Сосьедад – Р. Вальекано
    		 - : -
    5.10 22:00
    Сельта – Атлетико
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Килиан Мбаппе

    Килиан Мбаппе

    Реал

    		 8
    Хулиан Альварес

    Хулиан Альварес

    Атлетико

    		 6
    Карл Этта Эйонг

    Карл Этта Эйонг

    Леванте

    		 5
    П
    Луис Милья

    Луис Милья

    Хетафе

    		 5
    Винисиус Жуниор

    Винисиус Жуниор

    Реал

    		 4
    Маркус Рэшфорд

    Маркус Рэшфорд

    Барселона

    		 4
    И К Ж
    Серхио Камельо

    Серхио Камельо

    Райо Вальекано

    		 5 1 2
    Федерико Виньяс

    Федерико Виньяс

    Овьедо

    		 6 1 2
    Александр Серлот

    Александр Серлот

    Атлетико

    		 6 1 2
    Вся статистика

