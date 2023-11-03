Педри восстановился после травмы и готов сыграет с «Реал Сосьедад»

Полузащитник «Барселоны» Педри восстановился после травмы квадрицепса, сообщает пресс-служба каталонцев.

Хавбек готов сыграет с «Реал Сосьедад» в матче 12-го тура 4 ноября.

В августе Педри получил травму на тренировке и выбыл на 6 недель. В сезоне-2022/23 футболист провел 35 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 1 результативную передачу.