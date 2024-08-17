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Сегодня, 14:21

Педри восстановился после травмы и готов к старту сезона ла лиги

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Педри восстановился после повреждения, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

21-летний хавбек будет доступен в матче против «Валенсии» в первом туре испанской ла лиги. Матч пройдет в субботу, 17 августа. Начало — в 22.30 по московскому времени.

Педри получил травму колена в матче сборной Испании против Германии (2:1) на Евро-2024. Полузащитник пропустит остаток чемпионата Европы.

Футбол
ФК Барселона
ФК Валенсия
Педри (Барселона)
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 Сельта 1 1 0 0 2-1 3
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 Севилья 1 0 1 0 2-2 1
3
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 2-2 1
4
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6
 Хетафе 1 0 1 0 1-1 1
7
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
8
 Леганес 0 0 0 0 0-0 0
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11
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
12
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
14
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
15
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
16
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
17
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
18
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
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 Алавес 1 0 0 1 1-2 0
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15.08 20:00
Атлетик – Хетафе
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15.08 22:30
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16.08 20:00
Сельта – Алавес
 2 : 1
16.08 22:30
Лас-Пальмас – Севилья
 2 : 2
17.08 20:00
Осасуна – Леганес
 - : -
17.08 22:30
Валенсия – Барселона
 - : -
18.08 20:00
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