Педри восстановился после травмы и готов к старту сезона ла лиги
Полузащитник «Барселоны» Педри восстановился после повреждения, сообщает пресс-служба каталонского клуба.
21-летний хавбек будет доступен в матче против «Валенсии» в первом туре испанской ла лиги. Матч пройдет в субботу, 17 августа. Начало — в 22.30 по московскому времени.
Педри получил травму колена в матче сборной Испании против Германии (2:1) на Евро-2024. Полузащитник пропустит остаток чемпионата Европы.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Сельта
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
2
|Севилья
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
3
|Лас-Пальмас
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
4
|Атлетик
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
5
|Бетис
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
6
|Хетафе
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Жирона
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Алавес
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
Результаты / календарь
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38 тур
|15.08
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|1 : 1
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|1 : 1
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|2 : 1
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|2 : 2
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Яго Аспас
Сельта
|1
|
|
Марк Бартра
Бетис
|1
|
|
Кике Гарсия
Алавес
|1
|П
|
|
Уго Альварес
Сельта
|1
|
|
Икер Альмена
Жирона
|1
|
|
Антонио Бланко
Алавес
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Абделькабир Абкар
Алавес
|1
|0
|1
|
|
Яго Аспас
Сельта
|1
|0
|1
|
|
Унаи Гомес
Атлетик
|1
|0
|1
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