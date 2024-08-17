Педри восстановился после травмы и готов к старту сезона ла лиги

Полузащитник «Барселоны» Педри восстановился после повреждения, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

21-летний хавбек будет доступен в матче против «Валенсии» в первом туре испанской ла лиги. Матч пройдет в субботу, 17 августа. Начало — в 22.30 по московскому времени.

Педри получил травму колена в матче сборной Испании против Германии (2:1) на Евро-2024. Полузащитник пропустит остаток чемпионата Европы.