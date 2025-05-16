Педри стал самым молодым игроком с 200 матчами за «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Педри стал самым молодым игроком с 200 матчами за клуб.

Матч 36-го тура ла лиги против «Эспаньола» (2:0) стал для хавбека 200-м. На момент матча ему было 22 года и 171 день.

Ранее это достижение принадлежало нападающему Лионелю Месси (22 года и 273 дня).

В этом сезоне на счету футболиста 57 матчей, в которых он отметился 6 голами и 8 результативнми передачами.