Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 16:41

Педри: «Я скучаю по Месси, потому что он лучший игрок в мире»

Педри признался, что скучает по работе с Месси в «Барселоне»
Виктория Кравченко

Хавбек «Барселоны» Педри признался, что скучает по форварду Лионелю Месси, который покинул каталонский клуб, перейдя в «ПСЖ».

«Он многое для меня сделал, мне нравилось с ним играть, но реальность такова, что он ушел. Я хорошо лажу со многими игроками команды. Мы можем составить хорошую пару, как это было с Лео. Я скучаю по Месси, потому что он лучший игрок в мире, но продолжаю работать», — цитирует Педри Mundo Deportivo.

34-летний Месси покинул «Барселону» летом 2021 года и стал игроком «ПСЖ». В этом сезоне он принял участие в 21 матче за команду, забив 7 голов и сделав 7 результативные передачи.

Лионель Месси
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Евгений Плющенко: «Считаю, Щербакова — лучшая в короткой программе. А Трусова будет в тройке»
Крах школы Тутберидзе, поднятие возрастного ценза, новая война с ВАДА: возможные последствия «дела Валиевой»
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник Гарсия продлил контракт с «Атлетиком»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 24 16 6 2 48-20 54
2
 Севилья 24 14 8 2 36-16 50
3
 Бетис 24 13 4 7 45-29 43
4
 Барселона 23 10 9 4 38-27 39
5
 Атлетико 23 11 6 6 42-33 39
6
 Р. Сосьедад 23 10 8 5 24-21 38
7
 Вильярреал 24 9 9 6 38-23 36
8
 Атлетик 24 8 10 6 25-21 34
9
 Осасуна 24 8 8 8 25-27 32
10
 Сельта 24 8 7 9 28-25 31
11
 Р. Вальекано 23 9 4 10 27-27 31
12
 Валенсия 24 7 9 8 36-38 30
13
 Эспаньол 24 7 7 10 29-34 28
14
 Эльче 24 6 8 10 26-33 26
15
 Мальорка 23 6 8 9 22-36 26
16
 Хетафе 24 6 7 11 23-27 25
17
 Гранада 24 5 9 10 26-36 24
18
 Алавес 24 5 5 14 19-39 20
19
 Кадис 24 3 10 11 20-38 19
20
 Леванте 23 1 8 14 23-50 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 18 1 5
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 22 1 3
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 21 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости