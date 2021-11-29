Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри признан лучшим молодым игроком 2021 года. Он получил приз Раймона Копа.

Трофей ему вручил Фабио Каннаваро, обладатель «Золотого мяча» 2006 года. В 2021 году Педри выиграл Кубок Испании с «Барселоной», дошел до полуфинала Евро-2020 со сборной Испании, а также стал серебряным призером Олимпиады.

19-летний Педри вошел в символическую сборную Евро-2020. Ранее он также получил премию Golden Boy.