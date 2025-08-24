Педри признан лучшим игроком матча «Леванте» — «Барселона»

Полузащитник «Барселоны» Педри признан лучшим игроком матча 2-го тура чемпионата Испании против «Леганеса» (3:2).

22-летний испанец забил первый гол своей команды и сделал счет 1:2 на 49-й минуте встречи. Он отыграл всю встречу.

«Барселона» набрала 6 очков и вышла на первое место в турнирной таблице. «Леванте» идет на 18-й строчке — 0 очков.