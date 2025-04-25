Педри признан лучшим игроком ла лиги в апреле
Полузащитник «Барселоны» Педри признан лучшим игроком чемпионата Испании в апреле. Он впервые в сезоне получил награду лучшего игрока месяца.
22-летний испанец обошел в голосовании Хулиана Альвареса («Атлетико»), Георгия Мамардашвили («Валенсия»), Хави Пуадо («Эспаньол») и Серхи Дардера («Мальорка»).
В апреле Педри сыграл в 4 матчах и помог каталонцам набрать 10 очков (3 победы и 1 ничья). Результативными действиями он не отметился.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|33
|24
|4
|5
|89-32
|76
|
2
|Реал
|33
|22
|6
|5
|66-31
|72
|
3
|Атлетико
|33
|19
|9
|5
|56-27
|66
|
4
|Атлетик
|33
|16
|12
|5
|50-26
|60
|
5
|Бетис
|33
|15
|9
|9
|50-41
|54
|
6
|Вильярреал
|32
|14
|10
|8
|55-45
|52
|
7
|Сельта
|33
|13
|7
|13
|50-49
|46
|
8
|Осасуна
|33
|10
|14
|9
|40-46
|44
|
9
|Мальорка
|33
|12
|8
|13
|31-38
|44
|
10
|Р. Сосьедад
|33
|12
|6
|15
|32-37
|42
|
11
|Р. Вальекано
|33
|10
|11
|12
|35-42
|41
|
12
|Эспаньол
|32
|10
|9
|13
|35-41
|39
|
13
|Хетафе
|33
|10
|9
|14
|31-30
|39
|
14
|Валенсия
|33
|9
|12
|12
|37-49
|39
|
15
|Севилья
|33
|9
|10
|14
|35-44
|37
|
16
|Жирона
|33
|9
|8
|16
|40-52
|35
|
17
|Алавес
|33
|8
|10
|15
|35-46
|34
|
18
|Лас-Пальмас
|33
|8
|8
|17
|38-53
|32
|
19
|Леганес
|33
|6
|12
|15
|30-49
|30
|
20
|Вальядолид
|33
|4
|4
|25
|24-81
|16
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.04
|20:00
|
Валенсия – Эспаньол
|1 : 1
|22.04
|22:30
|
Барселона – Мальорка
|1 : 0
|23.04
|20:00
|
Атлетик – Лас-Пальмас
|1 : 0
|23.04
|20:00
|
Сельта – Вильярреал
|3 : 0
|23.04
|22:30
|
Алавес – Р. Сосьедад
|1 : 0
|23.04
|22:30
|
Хетафе – Реал
|0 : 1
|24.04
|20:00
|
Леганес – Жирона
|1 : 1
|24.04
|20:00
|
Осасуна – Севилья
|1 : 0
|24.04
|22:30
|
Атлетико – Р. Вальекано
|3 : 0
|24.04
|22:30
|
Бетис – Вальядолид
|5 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|25
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|22
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|18
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|12
|
|
Рафинья
Барселона
|10
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|27
|2
|5
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|24
|2
|1
|
|
Крисантус Уче
Хетафе
|30
|1
|5
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