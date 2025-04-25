Педри признан лучшим игроком ла лиги в апреле

Полузащитник «Барселоны» Педри признан лучшим игроком чемпионата Испании в апреле. Он впервые в сезоне получил награду лучшего игрока месяца.

22-летний испанец обошел в голосовании Хулиана Альвареса («Атлетико»), Георгия Мамардашвили («Валенсия»), Хави Пуадо («Эспаньол») и Серхи Дардера («Мальорка»).

В апреле Педри сыграл в 4 матчах и помог каталонцам набрать 10 очков (3 победы и 1 ничья). Результативными действиями он не отметился.