Педри — о Месси: «Какой молодой игрок отказался бы от совета такого монстра?»
Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал, что думает о форварде «ПСЖ» Лионеле Месси.
«Играть с Месси было воплощением мечты. Мне было три года, когда он выиграл Golden Boy. Для болельщиков «Барселоны» и для меня большая честь слушать его советы. Какой молодой игрок отказался бы от совета такого монстра?» — цитирует Педри Tuttosport.
Летом 2021 года 34-летний аргентинец перешел из «Барселоны», в которой провел большую часть карьеры, в «ПСЖ».
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