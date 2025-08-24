Педри рассказал, о чем Флик говорил с «Барселоной» в перерыве матча с «Леганесом»

Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал, о чем говорил главный тренер Ханси Флик с командойв перерыве матча 2-го тура чемпионата Испании против «Леганеса» (3:2). После первого тайма каталонцы проигрывали 0:2.

«Внимательнее следить за опекой, играть быстрее, быстро перемещать мяч и искать передачи между линиями. Сложно играть против команды, которая хорошо обороняется с низким блоком, да и команда действительно полностью изменилась», — приводит Barca News слова Педри.

«Барселона» набрала 6 очков и вышла на первое место в турнирной таблице. «Леванте» идет на 18-й строчке — 0 очков.