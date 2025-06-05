Педри: «Мне будет очень трудно уйти из «Барселоны»
Полузащитник «Барселоны» Педри подтвердил интерес к себе со стороны «Баварии».
«Они были заинтересованы во мне, но моя любовь к «Барселоне» безоговорочна. Это клуб моей мечты, и мне будет очень трудно оттуда уйти», — цитирует 22-летнего испанца Diario AS.
«Бавария» пыталась подписать Педри, когда мюнхенский клуб возглавлял Ханс-Дитер Флик, который сейчас работает главным тренером «Барселоны».
В сезоне-2024/25 Педри во всех турнирах сыграл в 59 матчах, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач. Его контракт с каталонцами действует до 30 июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 120 миллионов евро.
Источник: Diario AS
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