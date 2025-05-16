Педри: «Мечтал сыграть всего один матч за «Барселону», а сегодня уже 200-й»

Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал победу над «Эспаньолом» (2:0) в матче 36-го тура чемпионата Испании.

«Сегодня мой 200-й матч за «Барселону»? Я мечтал сыграть всего один матч за этот клуб, а сегодня сыграл свой 200-й матч. Я стремлюсь к большему и большему, потому что «Барселона» — клуб моей мечты», — приводит BarcaTimes слова Педри.

«Барселона» за 2 тура до конца сезона стала недосягаема для «Реала». У каталонцев 85 очков в турнирной таблице, а у идущего на второй строчке мадридского клуба — 78 очков.