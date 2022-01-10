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Педри и Ферран Торрес сдали отрицательные тесты на коронавирус и могут сыграть с «Реалом»

10 января, 23:42
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Футболисты «Барселоны» Педри и Ферран Торрес сдали отрицательные тесты на коронавирус, сообщает официальный Twitter клуба.

Оба игрока теперь могут тренироваться с командой. Также они могут сыграть в полуфинале Суперкубка Испании против «Реала».

Матч «Барселона» — «Реал» состоится 12 января в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало в 22.00 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное