Педри и Ферран Торрес сдали отрицательные тесты на коронавирус и могут сыграть с «Реалом»

Футболисты «Барселоны» Педри и Ферран Торрес сдали отрицательные тесты на коронавирус, сообщает официальный Twitter клуба.

Оба игрока теперь могут тренироваться с командой. Также они могут сыграть в полуфинале Суперкубка Испании против «Реала».

Матч «Барселона» — «Реал» состоится 12 января в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало в 22.00 по московскому времени.