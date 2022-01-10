Педри и Ферран Торрес сдали отрицательные тесты на коронавирус и могут сыграть с «Реалом»
10 января, 23:42
Футболисты «Барселоны» Педри и Ферран Торрес сдали отрицательные тесты на коронавирус, сообщает официальный Twitter клуба.
Оба игрока теперь могут тренироваться с командой. Также они могут сыграть в полуфинале Суперкубка Испании против «Реала».
Матч «Барселона» — «Реал» состоится 12 января в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало в 22.00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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