Педри и Дембеле вернулись к тренировкам в общей группе «Барселоны»

Игроки «Барселоны» Педри и Усман Дембеле вернулись в общую группу команды, сообщает пресс-служба каталонцев. Хавбек и нападающий восстанавливались после повреждений.

Главный тренер сине-гранатовых Хави может рассчитывать на футболистов в предстоящем матче ла лиги, в котором «Барселона» встретится с «Атлетико».

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, обгоняя «Реал», идущий вторым, на 11 очков.