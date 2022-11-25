Педри хотел бы видеть Асенсио в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Педри признался, что хотел бы видеть игрока «Реала» Марко Асенсио в каталонском клубе.

«Пока непонятно, что будет с контрактом Марко Асенсио, но я думаю, что все хорошие игроки должны быть в «Барселоне», — цитирует COPE Педри.

В этом сезоне Асенсио сыграл в 15 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

Действующий контракт 26-летнего испанца с мадридским клубом рассчитан до лета 2023 года.