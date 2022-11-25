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Сегодня, 04:26

Педри хотел бы видеть Асенсио в «Барселоне»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Педри признался, что хотел бы видеть игрока «Реала» Марко Асенсио в каталонском клубе.

«Пока непонятно, что будет с контрактом Марко Асенсио, но я думаю, что все хорошие игроки должны быть в «Барселоне», — цитирует COPE Педри.

В этом сезоне Асенсио сыграл в 15 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

Действующий контракт 26-летнего испанца с мадридским клубом рассчитан до лета 2023 года.

Марко Асенсио
ФК Барселона
ФК Реал
Педри (Барселона)
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 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
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 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
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 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
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 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
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 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
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 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
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 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
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 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
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 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
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Атлетико – Эльче
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 - : -
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Бетис – Атлетик
 - : -
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Кадис – Альмерия
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Сельта – Севилья
 - : -
31.12 00:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
31.12 00:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
31.12 00:00
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
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Вальядолид – Реал
 - : -
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Борха Иглесиас

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Барселона

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Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

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Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

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