Павлюченко заявил, что Кокорин и Смолов должны были играть в «Реале» или «Барселоне»

Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски» оценил потенциал Александра Кокорина и Федора Смолова.

«Кокорин и Смолов по своему потенциалу должны были играть в «Реале», «Барселоне» или «Ювентусе», — сказал Павлюченко. — Или в Англии где-нибудь в «Манчестере». А видишь, как все произошло. Глупости, какие-то друзья, тюрьма. Когда Кокорин начинал молодым в «Динамо», я думал, что это будет топ-игрок. Он сейчас хоть и уехал в Европу, но лучше так не уезжать».