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Павлюченко заявил, что Кокорин и Смолов должны были играть в «Реале» или «Барселоне»

23:07
Федор Смолов и Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Федор Смолов и Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски» оценил потенциал Александра Кокорина и Федора Смолова.

«Кокорин и Смолов по своему потенциалу должны были играть в «Реале», «Барселоне» или «Ювентусе», — сказал Павлюченко. — Или в Англии где-нибудь в «Манчестере». А видишь, как все произошло. Глупости, какие-то друзья, тюрьма. Когда Кокорин начинал молодым в «Динамо», я думал, что это будет топ-игрок. Он сейчас хоть и уехал в Европу, но лучше так не уезжать».

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