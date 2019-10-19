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Паулиста хочет играть за сборную Испании

14:33
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Защитник «Валенсии» Габриэл Паулиста отметил, что был бы готов сыграть за сборную Испании. Бразилец, ранее игравший в «Арсенале», ни разу не получал приглашения в сборную Бразилии.

— Если у меня не будет шанса сыграть за Бразилию, я бы был готов сыграть за Испанию, — цитирует Marca Паулисту. — Я бы с удовольствием принял предложение Испании. Но даже в таком случае оставался бы бразильцем. Уверен, что люди поняли бы мое решение. Если меня вызовут до чемпионата Европы, я соглашусь.

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